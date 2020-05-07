ГБР начало расследование из-за ограничения выработки электроэнергии на АЭС

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц министерства энергетики и защиты окружающей среды в связи со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ГБР напомнили, что должностные лица министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. При этом увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний.



В связи с этим, как отмечают в ГБР, происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, «убыткам государственному бюджету Украины и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства».

21 апреля Запорожская АЭС отключила второй блок от энергосистемы и вывела его в резерв в связи с балансовыми ограничениями. Позже стало известно, что «Энергоатом», после пересмотра прогнозного баланса энергосистемы, направил «Укрэнерго» доработанный оперативный график эксплуатации блоков АЭС в 2020 году, согласно которому компания готовится к выводу в резерв с 10 мая энергоблока № 6 Запорожской АЭС и энергоблока № 3 Ровенской АЭС.



Кроме того, также предусматривается работа на сниженной мощности: блоков № 3,4,6 ЗАЭС в декабре, блока № 1 Южно-Украинской АЭС — с апреля до августа, блоки № 2 и № 3 этой станции — с августа до октября и с апреля до декабря соответственно. В свою очередь, блок № 1 Ровенской станции будет работать на сниженной мощности с апреля по май и с июля по октябрь, энергоблок № 2 РАЭС — с апреля до июня и с июля до октября. Первый блок Хмельницкой АЭС будет работать на сниженной мощности с мая до августа.



В Государственной инспекции ядерного регулирования Украины заявили, что не усматривают в решениях относительно режимов работы атомных станций каких-либо нарушений правил и норм безопасности.



По мнению ряда обозревателей, сокращение производства электричества на государственных АЭС выгодно группе ДТЭК Рината Ахметова, которая является крупнейшим производителем тепловой электроэнергии, а также имеет значительную долю на рынке «зеленой» энергетики.



Накануне группа из 97 народных депутатов обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации.