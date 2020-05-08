В Краматорске отчитались о поимке очередного боевика «ДНР»

Пограничники Краматорского отряда задержали 38-летнего украинца, который являлся боевиком группировки «ДНР». Об этом сообщает министерство внутренних дел.



По данным правоохранителей, летом 2014 года этот мужчина «проходил службу» в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований. В частности он выполнял задачи по охране здания Краматорского городского совета, откуда в то время городом «управлял» оккупационные власти.



Мужчине инкриминируют часть 2 статьи 260 Уголовного кодекса «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.



Накануне краматорские пограничники задержали еще одного мужчину, который, как сообщается, в 2014 году был боевиком «ДНР».