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9 мая в Донецке. Репортаж из города ►

10 мая 2020, 14:11

9 мая в Донецке. Репортаж из города ►

В оккупированном Донецке местные самопровозглашенные власти людей на парад не собирали. Однако это не помогло избежать скопления людей в различных местах без защитных масок и соблюдения дистанции.

Во главе с лидером сепаратистов Денисом Пушилиным на автомобиле ГАЗ «Победа», в Донецке устроили автопарад, перекрыв на 1,5 часа движение в городе. На окна машин прикрепили фотографии участников войны, среди которых посчитали уместным назвать и погибших боевиков Гиви, Моторолу и Александра Захарченко.

Людям в Донецке бесплатно раздавали георгиевские ленты. 

В Украине эта символика запрещена с 2017 года, а в Украинском институте национальной памяти утверждают, что ленту использовали во время Второй мировой войны сторонники нацистов из Российской освободительной армии.

Много людей в течение дня собиралось возле музея войны, в районе стадиона «Донбасс арена». Здесь фотографировались, гуляли, приносили с собой цветы.

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