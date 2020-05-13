Бывший «министр ДНР» раскритиковал положение дел в ОРДЛО

Бывший «министр связи» группировки «ДНР» Виктор Яценко раскритиковал положение дел в ОРДЛО.



«Каждый год, в день республики, местная политическая элита рапортует об успехах, которых удалось добиться, о светлом будущем, которое ожидает всех жителей Донбасса. Но статистика говорит об обратном. Экономическая ситуация не самая благоприятная, социальные проблемы на лицо, о чем свидетельствует уровень общественного недовольства», — говорится в его заявлении на странице «Про100 За Правду» во «ВКонтакте», которая была создана в поддержку российского политического движения «За правду».

Яценко возглавлял «Минсвязи» до сентября 2019 года. Сейчас он живет в России и является руководителем IT-проектов движения «За правду».



В конце апреля Telegram-канал «министерства связи ДНР», который был подконтролен Яценко, изменил название и теперь в нем публикуется агитация в поддержку этого российского политического движения.