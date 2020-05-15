Москва недовольна тем, что Киев «выдавливает» членов «Л-ДНР» из переговоров ТКГ

Представитель России на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил, что представители Украины отказываются вести переговоры с членами группировок «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает ТАСС.



Как считает Грызлов, видеоконференция ТКГ 14 мая оказалась на грани срыва из-за такой позиции украинской стороны. Особенно, по его словам, обострилась обстановка в среду на заседаниях рабочих подгрупп, где некоторые украинские представители из нового состава «продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса».



При этом представитель РФ отметил, что попытки активного «выдавливания» членов «Л-ДНР» из ТКГ со стороны Киева происходят не впервые, а наблюдаются на протяжении последнего времени.



Также Грызлов заявил, что заявил ТКГ не приняла заявление о прекращении огня на Донбассе. При этом украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания подгруппы по вопросам безопасности, чтобы добиться соблюдения режима прекращения огня.