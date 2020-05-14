В России заявили, что ТКГ не приняла заявление о прекращении огня на Донбассе

Представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что ТКГ не приняла заявление о прекращении огня на Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».



Российский дипломат обвинил в этом украинскую сторону.



«Именно по вине Киева в очередной раз не принято заявление о прекращении огня. Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года», — сказал он.



Кроме этого, Грызлов сообщил, что украинская сторона отказалась от прямого диалога с представителями группировок «Л/ДНР».



Грызлов добавил, что на встрече Контактной группы было отмечено, что ситуация с обеспечением безопасности вдоль линии соприкосновения остается крайне сложной. По данным СММ ОБСЕ, за первые 10 дней мая в отдельных районах Донецкой и Луганской областей было зафиксировано 13 раненых и один убитый среди мирного населения.