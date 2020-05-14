ОП: Украина в ТКГ настаивала на соблюдении «режима тишины»

Обновленная делегация Украины в Трехсторонней контактной группе на заседании в четверг в формате видеоконференции отметила важность выполнения договоренностей лидеров «нормандской четверки», достигнутых во время саммита в Париже 9 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



«Особенно подчеркивалась необходимость выполнения безопасности требований, в частности, о соблюдении установившегося режима тишины. В связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы, поскольку вопросы безопасности являются одними из ключевых», — говорится в сообщении.



Украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ.



Также сообщается, что в ТКГ ведется работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.



«Украина в очередной раз настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех"», — отметили в ОП.



Также в Офисе президента назвали конструктивной работу экономической подгруппы ТКГ, в которой Украина и РФ были представлены заместителями министров экономики.