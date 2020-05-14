Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОП: Украина в ТКГ настаивала на соблюдении «режима тишины»

14 мая 2020, 23:35

ОП: Украина в ТКГ настаивала на соблюдении «режима тишины»

Обновленная делегация Украины в Трехсторонней контактной группе на заседании в четверг в формате видеоконференции отметила важность выполнения договоренностей лидеров «нормандской четверки», достигнутых во время саммита в Париже 9 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Особенно подчеркивалась необходимость выполнения безопасности требований, в частности, о соблюдении установившегося режима тишины. В связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы, поскольку вопросы безопасности являются одними из ключевых», — говорится в сообщении.

Украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ.

Также сообщается, что в ТКГ ведется работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

«Украина в очередной раз настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех"», — отметили в ОП.

Также в Офисе президента назвали конструктивной работу экономической подгруппы ТКГ, в которой Украина и РФ были представлены заместителями министров экономики.

ТЕГИ

Прочее
Трехсторонняя контактная группа

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:16
Пушилин объявил выговор «министру информации» Антипову
20:13
«ДНР» закончит учебный год 29 мая без выпускных экзаменов
19:41
На Луганщине глушили беспилотник ОБСЕ
16:40
«ЛНР» подтвердила 308 случаев коронавируса
12:52
В Харцызске разрушили стелу ко Дню победы, которую установила «ДНР»
12:27
«ДНР» заявила о женщине, которая пострадала в результате обстрела под Горловкой
10:11
«ДНР» сообщила о 214 заболевших коронавирусом
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:54
В ОБСЕ подтвердили ранения еще двух человек в Саханке
15:46
«ДНР» смягчила некоторые ограничения из-за коронавируса
14:00
«ЛНР» отменила движение пригородных поездов
13:24
В Алчевске предприниматели вышли на митинг против продления карантина «ЛНР»
12:44
ОБСЕ зафиксировали повреждение жилого дома в пригороде Донецка
10:46
«ДНР» подтвердила 208 случаев коронавируса
все новости
23:56
В Донецкой области выявлены еще 4 заболевших коронавирусом
23:35
ОП: Украина в ТКГ настаивала на соблюдении «режима тишины»
22:57
В России заявили, что ТКГ не приняла заявление о прекращении огня на Донбассе
22:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:15
Украина в ОБСЕ призвала Россию пустить международные организации в Крым и на Донбасс
21:16
Пушилин объявил выговор «министру информации» Антипову
20:13
«ДНР» закончит учебный год 29 мая без выпускных экзаменов
19:41
На Луганщине глушили беспилотник ОБСЕ
18:41
С 2014 СБУ выявило более своих 1500 сотрудников, причастных к совершению предательства
17:36
Суд приговорил к 8 годам тюрьмы командира подразделения и пулеметчика боевиков
16:57
КП на Донетчине подозревают в хищении денег на перевозках через КПВВ
16:40
«ЛНР» подтвердила 308 случаев коронавируса
16:18
Украинская премьер-лига решила возобновить футбольные матчи 30 мая
15:18
BBC: Обвиняемого по делу MH17 арестовали в Донецке
15:13
Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков
все новости
ВИДЕО
В Алчевске предприниматели вышли на митинг против продления карантина «ЛНР»
13 мая, 13:24
В Лисичанске митингуют предприниматели
12 мая, 11:14
День Победы: Что он означает для украинцев ►
11 мая, 19:46

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция