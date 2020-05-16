Боевики 9 раз открывали огонь, используя запрещенное вооружение

За прошедшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Боевики открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Широкино, Старогнатовки, Водяного, Марьинки, Каменки, Славного и Орехово.



Украинские военные вели ответный огонь.