На следующем заседании ТКГ Украина представит переселенцев для консультаций

Переселенцы, которых Украина привлечет к работе рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы в качестве представителей неподконтрольных районов Донбасса, будут представлены на следующем заседании ТКГ в режиме видеоконференции. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.



Ермак отметил, что переселенцы «положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований».



«Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса», — сказал Ермак на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине.



Глава ОП также сообщил, что в ближайшее время вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов.

В ходе визита в Берлин 13 мая замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак встретился с советником канцлера Германии Яном Хеккером. Правительство Германии сделало исключение для Козака, который находится под санкциями Евросоюза, разрешив прилететь в Берлин. Участники от украинской и французской сторон на встрече не присутствовали.