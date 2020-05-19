Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

19 мая 2020, 22:20

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 19 мая коронавирус в Украине выявлен у 18 876 человек. Из них 5 632 пациентов выздоровели, 548 — умерли. За сутки зафиксировано 260 случаев болезни. На подконтрольной властям территории Донетчины зафиксирован 131 случай заболевания, в Луганской области — по-прежнему 42.

Группировка «ДНР» заявила про два новых случая смерти среди пациентов с коронавирусом: скончались мужчина в возрасте 84 лет и женщина в возрасте 58 лет. За сутки на подконтрольной боевикам территории Донетчины выявлено 8 новых случаев заболевания. Диагноз подтвержден у контактных лиц, среди них три медицинских работника и один сотрудник «МВД» группировки. Таким образом, формирование подтверждает 256 случаев коронавируса. Из них 42 человека выписаны, а семеро умерли.

В группировке «ЛНР» признали четыре случая смерти от коронавирусной инфекции. По состоянию на 18 мая в группировке подтверждают 328 случаев заражения коронавирусом. Среди умерших — главный врач Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексей Навроцкий. Мужчине было 48 лет. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.


Политика

Официальный визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы Офиса президента Андрея Ермака в Берлин запланирован на 2 июня, стало известно «Европейской правде» из собственных источников. Основная тематика визита — урегулирование ситуации на Донбассе, изменение состава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и оживление ее работы.

Верховная Рада разрешила вещание государственного телеканала «Дом» на оккупированные территории Донбасса и Крым, а также в приграничных районах.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
14:41
«ДНР» отменила ряд экономических льгот, которые ввела из-за коронавируса
13:48
«ЛНР» отменила итоговые экзамены для старших классов из-за коронавируса
12:31
В «ЛНР» признали четыре случая смерти от коронавируса
10:30
«ДНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса и 8 заболевших
10:11
Умер главный врач больницы Луганска, у которого был коронавирус
08:50
Наблюдатели ОБСЕ видели разрушенный в ходе обстрела дом на Луганщине
23:44
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 мая
22:56
Резников: Российское гражданство членов «Л-ДНР» поможет Украине в международных судах
18:43
Члены «ДНР» не скрывают, что получили российские паспорта и ездят в Минск
16:30
«ДНР» закрыла супермаркет в Донецке из-за продажи игрушек с символикой ВСУ
15:55
В Снежном — проблемы с вывозом мусора
11:19
«ДНР» приговорила донецкого врача к 13 годам колонии по обвинению в «шпионаже»
10:46
«ЛНР» подтвердила 328 случаев коронавируса
10:26
В Донецкой области не выявили новых случаев COVID-19 по обе стороны линии соприкосновения
все новости
23:34
Цимбалюк: Идея о миротворцах еще актуальна
22:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:11
СМИ узнало, когда Ермак и Кулеба поедут в Берлин на переговоры по Донбассу
20:52
Минкульт: Кинотеатры ориентировочно заработают в июле
20:15
В Офисе генпрокурора отрицают причастность к интервью Гордона с Гиркиным
19:38
Коломойского подозревают в отмывании миллионов долларов в США
17:14
В Великобритании от COVID-19 скончалась украинка
17:00
СБУ: Среди снайперов, причастных к гибели украинского военнослужащего, — россиянин
16:52
Рада отправила на доработку законопроект о медиа
16:28
Боевику «ДНР» заочно объявили о подозрении в похищении прокурора
15:50
В Донецкой области задержаны подозреваемые в похищении ветерана АТО
15:26
Суд объяснил, почему отменил арест экс-министра времен Януковича
15:06
Нардепы из Донбасса просят возобновить работу КПВВ
14:41
«ДНР» отменила ряд экономических льгот, которые ввела из-за коронавируса
14:28
В Красногоровке в результате обстрела повреждены три дома
все новости
ВИДЕО
Донбасс: Сдвиг в переговорах ►
16 мая, 22:45
В Алчевске предприниматели вышли на митинг против продления карантина «ЛНР»
13 мая, 13:24
В Лисичанске митингуют предприниматели
12 мая, 11:14

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция