По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 19 мая коронавирус в Украине выявлен у 18 876 человек. Из них 5 632 пациентов выздоровели, 548 — умерли. За сутки зафиксировано 260 случаев болезни. На подконтрольной властям территории Донетчины зафиксирован 131 случай заболевания, в Луганской области — по-прежнему 42.



Группировка «ДНР» заявила про два новых случая смерти среди пациентов с коронавирусом: скончались мужчина в возрасте 84 лет и женщина в возрасте 58 лет. За сутки на подконтрольной боевикам территории Донетчины выявлено 8 новых случаев заболевания. Диагноз подтвержден у контактных лиц, среди них три медицинских работника и один сотрудник «МВД» группировки. Таким образом, формирование подтверждает 256 случаев коронавируса. Из них 42 человека выписаны, а семеро умерли.



В группировке «ЛНР» признали четыре случая смерти от коронавирусной инфекции. По состоянию на 18 мая в группировке подтверждают 328 случаев заражения коронавирусом. Среди умерших — главный врач Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексей Навроцкий. Мужчине было 48 лет. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.





Политика



Официальный визит министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы Офиса президента Андрея Ермака в Берлин запланирован на 2 июня, стало известно «Европейской правде» из собственных источников. Основная тематика визита — урегулирование ситуации на Донбассе, изменение состава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и оживление ее работы.



Верховная Рада разрешила вещание государственного телеканала «Дом» на оккупированные территории Донбасса и Крым, а также в приграничных районах.



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