С начала 2020 года жертвами обстрелов на Донбассе стали 10 детей — ЮНИСЕФ

С начала 2020 года в результате обстрелов на Донбассе пострадали 10 детей — это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А жизнь более 400 тысяч детей, проживающих в зоне конфликта, стала более невыносимой. Об этом говорится в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).



В ЮНИСЕФ отмечают, что только за первую неделю мая шестеро детей стали жертвами обстрелов. В одном из случаев тяжелые ранения получили три маленькие девочки: две сестры в возрасте 7 и 10 лет и их 7-летняя подруга.



«Я вернулся домой и увидел своих двух маленьких дочерей и их подругу, залитых кровью, в ванной комнате, — рассказал отец сестер Александр гуманитарным работникам на месте происшествия. — Они так испугались, что просто зашли в ванную и ждали, пока их кто-то найдет».



Там объясняют, что рост числа жертв связан с ограничениями в передвижении в связи с COVID-19 и увеличением интенсивности обстрелов.



Также с начала этого года зафиксировали девять атак на школы, причем пять из них — только в апреле.



«Во время одного из инцидентов 17-летняя девушка, которая находилась во дворе своей школы, получила ранение осколками. И это несмотря на то, что в ноябре 2019 года Украина стала 100-й страной-подписантом Декларации о безопасности школ, взяв на себя обязательства защищать права детей на образование во время конфликта», — говорится в сообщении фонда.



В ЮНИСЕФ добавили, что многие дети, которые живут вблизи линии разграничение не имеют возможности продолжить обучение из-за отсутствия доступа к интернету и необходимого технического оснащения.



«Эмоциональная травма, вызванная ограничением свободного передвижения, закрытием школ и изоляцией, усилит стресс, высокий уровень которого и без того свойственный уязвимым детям в общинах вдоль линии соприкосновения», — подчеркивают в организации.



В сообщении также отмечается, что Детский фонд ООН помогает ремонтировать поврежденные школы и детские сады, поставляет воду и гигиенические материалы, а также проводит ремонт объектов водоснабжения. Работа организации стала еще более активной в связи с распространением COVID-19. В то же время, средства для гуманитарного запроса на 2020 год собраны лишь на 27%.

Напомним, в ООН обращались к штабу ООС в связи с тем, что с 1 по 6 мая вследствие вооруженных действий на Донбассе погибли два мирных жителя и девять получили ранения. Все инциденты произошли на неподконтрольной властям территории.