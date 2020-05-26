Жительница Бахмута почти две недели не может вывезти из Донецка тело умершего мужа

Жительница Бахмута не может вернуться домой и привести тело мужа, который недавно умер в Донецке от тяжелой болезни. Семья обратилась к командующему Операции объединенных сил, но получила отказ. Об этом сообщает «Вільне радіо».



Как рассказала дочь умершего Галина Друпп, ее родители уехали на временно оккупированную территорию 9 февраля. На следующий день Валерий Друпп, который 51 год проработал на Бахмутском заводе «Цветмет» и в 1990-х был местным депутатом, лег на операцию в онкологическом центре Донецка.



13 мая мужчина скончался. Мать женщины пытается вернуться домой и захоронение также провести на подконтрольной территории.



«Папа был пенсионером, ему было 67, но он продолжал работать на» Цветмет «, первая запись оттуда в трудовой книжке — в 16 лет. Видимо, он до сих пор там учтен, он же на больничном был. Мы даже не рассматриваем вариант похоронить отца там [в Донецке]», — рассказывает Друпп.



Женщина говорит, что боевики позволяют вывезти тело. Но оформлять все документы без подтверждения обеих сторон нет смысла.



В штабе ООС называли разные причины отказа.



«Введенное ограничение направлено на минимизацию риска заражения граждан Украины опасной болезнью. Предлагаю Вам с пониманием отнестись к ограничениям, воздержаться от поездки через линию разграничения », - ответили родственникам военные на первый запрос.



На второй запрос письменного ответа не было, но устно отказали в связи с обострением на линии разграничения. Галина планирует снова подавать запрос на пропуск.

С 7 марта Украина ввела ограничения на пересечение КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



Пропуск лиц через линию соприкосновения возможен при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера и наличии соответствующих подтверждающих документов.



Спецпредставительница действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау призвала предоставить возможность гражданским лицам пересекать временно закрытые из-за пандемии коронавируса КПВВ на линии соприкосновения по гуманитарным обстоятельствам.