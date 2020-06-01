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Судью из Донецкой области подозревают в решениях в интересах рейдеров на более чем 164 млн гривен

01 июня 2020, 17:31

Судью из Донецкой области подозревают в решениях в интересах рейдеров на более чем 164 млн гривен

Судью местного суда Донецкой области подозревают в принятии неправосудных решений в интересах рейдеров на сумму более чем 164 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного производства по ч. 1 2 ст. 375 УК (вынесения заведомо неправосудных решений) ранее сообщалось о подозрении шести лицам, в том числе адвокату, судье и бывшему руководителю органа юстиции в Донецке.

По данным следствия, в период с 2017 по 2019 годы подозреваемые, используя поддельные документы и электронные ключи доступа к Госреестру имущественных прав на недвижимое имущество, завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями, которые находились в государственной, коммунальной и частной собственности на сумму более 164 млн гривен.

«Судья, грубо нарушая установленный порядок осуществления судопроизводства, вынес судебное решение, которым незаконно лишил субъект хозяйствования права собственности на здание в центральной части города Киева в интересах преступной группы. Кроме того, этот же судья принял еще одно решение, которым незаконно взыскал многомиллионный долг в пользу умершего», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании судьи меры пресечения. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

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