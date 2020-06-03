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Кулеба: Украина вернется к идее о миротворцах на Донбассе, если другие варианты будут исчерпаны

03 июня 2020, 22:40

Кулеба: Украина вернется к идее о миротворцах на Донбассе, если другие варианты будут исчерпаны

Украина рассмотрит вариант введения миротворческих сил на Донбасс, если все другие способы урегулировать конфликт потерпят неудачу. Об этом в интервью Deutsche Welle рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«У нас по-прежнему есть вариант миротворцев, но позвольте мне выразить это так — сейчас он в кармане. Мы готовы вернуться к нему, если увидим, что все другие средства исчерпаны», — сказал министр.

Власти Украины называют миротворческую миссию на Донбассе «планом Б» для урегулирования конфликта.

Постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что идея о введении международной миротворческой миссии на Донбасс не была отвергнута, а продолжает существовать в «обойме» возможных действий по установлению мира и деоккупации украинских территорий.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что о размещении на Донбассе миротворческой миссии ООН говорить еще рано. 

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