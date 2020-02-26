Украинская власть по-прежнему допускает возможность реализации так называемого плана Б по Донбассу. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко во время брифинга в Киеве, который транслировал телеканал «Прямой».



«Президент говорил, что существует план Б, но это не означает, что план Б — это бетонная стена высотой шесть метров», — отметил Пристайко.



По его словам, «план Б» — это изменения, которые отличаются от минского процесса. «Например, миротворческая миссия, которой тоже нет в минском процессе, но это изменение позволило бы продвинутся вперед», — пояснил глава МИД.



Пристайко добавил, что Минские соглашения «остановились в том состоянии, которое сейчас есть и не дают прогресса, которого мы ожидаем».

На прошлой неделе Пристайко провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке, на которой затронул возможность проведения операции по поддержанию мира на востоке Украины.