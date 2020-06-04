Беспилотники ОБСЕ глушили над Донбассом шесть раз за два дня

Беспилотники миссии ОБСЕ шесть раз за два дня подверглись глушению над Донецкой и Луганской областями. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, вечером 1 и ночью 2 июня в четырех случаях БПЛА дальнего радиуса действия подвергался воздействию во время полета над районами между Марьинкой и неподконтрольным правительству селом Стыла, между неподконтрольными правительству селами Горное на Донетчине и Веселогоровка на Луганщине. А также между Золотым и Трехизбенкой.



2 июня беспилотники миссии глушили вблизи сел Лебединское, Водяное и неподконтрольным правительству села Пикузы (ранее Коминтерново) в Донецкой области.



В ОБСЕ отметили, что помехи сигнала могут создаваться из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.