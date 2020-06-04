Ермак уверен, что встреча лидеров «нормандской четверки» состоится в этом году

Встреча лидеров «нормандской четверки» состоится в этом году, считает глава Офиса президента Андрей Ермак.



«Я уверен, что в этом году в Берлине состоится саммит глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России», — сказал он в интервью немецкой медиагруппе Funke, передает Morgen post.



Ермак выразил надежду на прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе. «В координации с [замглавы администрации президента РФ] Дмитрием Козаком нам удалось провести обмен пленными. Порой это сложный диалог, но диалог с Россией идет», — отметил он.



Также глава Офиса президента отреагировал на призывы немецкой стороны открыть дополнительные пункты пропуска на линии соприкосновения, отметив, что ситуация с коронавирусом на неподконтрольной части Донбасса «довольно драматичная». «Поэтому мы закрыли КПВВ, чтобы защитить наших граждан. Как только позволит ситуация с пандемией, переходы будут снова открыты», — добавил Ермак.



Кроме того, глава ОП заявил о стремлении украинской стороны на следующей видеоконференции Трехсторонней контактной группы назначить представителей Донбасса из числа переселенцев, проживающих на подконтрольной Украине территории. По его словам, это должны быть граждане Украины, представители общественных организаций, духовенства, не принимавшие участие в боевых действиях против армии Украины.



«Мы по-прежнему не хотим вести переговоры с сепаратистами и террористами», — подчеркнул Ермак.

Во вторник украинская делегация, в которую входил Ермак, посетила Берлин, где в основном обсуждались вопросы урегулирования на Донбассе.



Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоится после нормализации ситуации с коронавирусом в мире.