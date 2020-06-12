В Сумской области воевавший на Донбассе мужчина подорвал себя гранатой

В Сумской области 62-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции области.



«Происшествие произошло 12 июня ночью, в 01:20, в одном из сел Краснопольского района. В полицию позвонила местная женщина с сообщением о том, что только в результате взрыва гранаты погиб ее 62-летний муж», — говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, мужчина, выйдя из дома во двор, вероятно сам подорвал гранату.



Среди других причин такого поступка следствие рассматривает самоубийство, поскольку погибший ранее неоднократно высказывал намерения покончить с собой.



«Что касается гранаты, то ее мужчина, скорее всего, хранил несколько лет — с тех пор как привез из АТО, где проходил военную службу в качестве добровольца Национальной гвардии», — сообщила полиция.