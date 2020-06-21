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«ДНР» заявила, что откроет пункт пропуска «Еленовка» 22 июня на выезд, а с 25 июня — на въезд

21 июня 2020, 14:43

«ДНР» заявила, что откроет пункт пропуска «Еленовка» 22 июня на выезд, а с 25 июня — на въезд

В группировке «ДНР» намерены открыть 22 июня пункт пропуска «Еленовка» к югу от Донецка для выезда, а с 25 июня — для въезда с подконтрольной украинским властям территории. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.

Однако пропуск будет происходить с рядом условий. Так, в первую очередь будут пропущены люди, которые входят в составленный список. В последующем, по мере дальнейшей проработки списков, будут определены «гуманитарные» коридоры и категории остро нуждающихся во въезде.

Пропускной пункт будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00.

Вернуться на подконтрольную боевикам территории можно будет по согласованию со спецштабом и при согласии соблюдать карантинные мероприятия.

При этом украинская сторона не открывала КПВВ «Новотроицкое», с которым граничит пункт пропуска «Еленовка».

Как сообщила в комментарии «Новостям Донбасса» пресс-офицер Донецкого погранотряда ГПСУ Валерия Карпиленко, сейчас на КПВВ «Новотроицкое» продолжает действовать карантин.

«Пока нет точных сведений относительно развития событий завтра. Командующим Объединенных сил будут приниматься решения в соответствии с тем, что будет происходить», — сказала она.

Группировка «ДНР» анонсировала открытие своих КПВВ с 22 июня. Однако боевики ждут, что украинская сторона согласует с ней пропуск людей до этого дня. Если же этого не произойдет, то «ДНР» готова начать пропуск в одностороннем порядке, но на своих условиях.

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