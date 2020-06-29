В Кабмине объяснили решение об отмене самоизоляции после КПВВ при сдаче ПЦР-теста

Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе сегодняшнего брифинга объяснил суть положения из постановления правительства от 25 июня об отмене самоизоляции для тех, кто пересек КПВВ, при сдаче негативного ПЦР-теста на коронавирус.



Документ предусматривает возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для людей, которые пересекают государственную границу и/или контрольные пункты пропуска с временно оккупированными территориями в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР.



«Если люди приезжают со временно оккупированной территории или из-за границы из "красной зоны", то в таком случае они должны установить приложение "Дій вдома" и начать проходить самоизоляцию. Но если на территории Украины они сдадут ПЦР-тест, который окажется негативный, то в таком случае самоизоляцию им проходить не нужно», — пояснил Степанов.