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На Донетчине показали, как проходит обсервация людей с КПВВ

28 июня 2020, 15:09

На Донетчине показали, как проходит обсервация людей с КПВВ

28 человек, которые из-за невозможности установить мобильное приложение «Дій вдома» для прохождения самоизоляции и вынужденно находились на КПВВ, сейчас находятся в одном из медучреждений Донецкой области.

Журналисты «Новостей Донбасса» посмотрели, в каких условиях проходит обсервация.

Люди, попавшие на обсервацию, в основном, пенсионного возраста. Все они жители подконтрольной Украине территории из разных областей, посещали неподконтрольную территорию по личным обстоятельствам.
По желанию, семьи и знакомых селят вместе.

Как рассказала медработница учреждения, у одного мужчины по прибытии диагностировали гипертонический криз, у трех женщин — солнечные ожоги. Всем нуждающимся оказали медпомощь, сделали ПЦР-тесты на коронавирус и ждут результаты.

Люди получают трехразовое питание, которое обеспечила гуманитарная миссия «Пролиска». Вся посуда одноразовая и утилизируется.

Группировка отправили на 14-дневную обсервацию в палаточный городок «МЧС». Он расположен на территории центра профпатологии и реабилитации в Донецке. 25 июня в эту больницу была доставлена первая группа жителей, которым «ДНР» разрешила пересечь линию соприкосновения.

C 28 июня «ДНР» снова запретила выезд на подконтрольную Украине территорию и въезд с нее. Попасть в ОРДО можно будет только при условии подачи заявления и включения в список.


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