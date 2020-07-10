Россия внесла журналиста Бабченко в список террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу России включила журналиста и блогера Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов. Причины такого решения не сообщаются. Об этом сообщает «Радио Свобода».



Включение в список означает, в частности, блокировку банковских счетов и электронных кошельков, заведённых на территории России.



В своем Facebook Бабченко сообщил о блокировке его карты «Яндекс» в Apple pay.



Бабченко работал военным корреспондентом «Московского комсомольца», сотрудничал с «Новой газетой», российскими телеканалами и другими изданиями. В 2017 году он уехал из России, опасаясь за свою безопасность.



После отъезда из России Бабченко жил в Праге, потом уехал в Киев, где работал на крымско-татарском канале ATR. В 2018 году Служба безопасности Украины инсценировала убийство блогера, как утверждалось, для выявления заказчиков его настоящего убийства.



После победы Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине он уехал в Израиль.