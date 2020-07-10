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Зеленский уверен, что Медведчука финансирует Россия. В Кремле ответили

10 июля 2020, 13:14

Зеленский уверен, что Медведчука финансирует Россия. В Кремле ответили

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что кум президента России Владимира Путина, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук финансируется из РФ.

Об этом он заявил представителю партии «Национальный корпус» во время вчерашнего визита в Волынскую область.

«Я уверен, что он действительно финансируется Российской Федерацией. Но этим должны детально заниматься правоохранительные органы. Я с вами в этом вопросе одного мнения», — сказал Зеленский.



В свою очередь, в Кремле отрицают, что финансируют деятельность Медведчука.

«Российская Федерация не финансирует Медведчука. По всей видимости, у президента [Зеленского] имеется ошибочная информация», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В августе 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что обнародование информации о происхождении финансирования партии ОПЗЖ выльется в «громкую историю». Тогда Зеленский подчеркнул, что украинской власти известно, кто финансирует политсилу Медведчука.

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