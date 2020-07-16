Рада назначила нового главу Национального банка

Верховная Рада назначила председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины. За соответствующее постановление было отдано 332 голоса на заседании в четверг.

«Вопросы, на которые Шевченко дал однозначный ответ: инфляции — не будет, неконтролированной эмиссии — не будет, независимость НБУ будет сохранена и приумножена», — сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев перед голосованием.



Он добавил, что от нового главы Нацбанка ждут сохранение тренда на сокращение учетной ставки НБУ, а также инфляционную стабильность.



По словам Гетманцева, представители банковского сообщества рекомендовали президенту Владимиру Зеленскому кандидатуру Шевченко.

Кирилл Шевченко родился 25 октября 1972 года в Туле, Россия. Еще в детском возрасте вместе с семьей переехал в Стаханов Луганской области, начал трудовую деятельность с работы на шахте в 1987-1989 годах.

В 1994 году окончил Харьковский государственный экономический университет, экономист. В этом же году начал работать в банковском секторе. С октябрь 1995 по декабрь 2006 года работал на руководящих должностях в банке «Финансы и Кредит».



С декабрь 2006 по май 2009 года был главой правления Государственного ипотечного учреждения.

С мая 2009 года по сентябрь 2009 года являлся советником премьер-министра Юлии Тимошенко.



С сентября 2009 года по апрель 2010 года — первый заместитель главы правления Укргазбанка.



С апреля 2011 по декабрь 2011 года — глава правления «Украинской Стратегическрй Группы». С февраля 2012 по апрель 2012 года — глава правления АО «СКПД». С мая 2012 по август 2014 года Шевченко был советником главы правления Ощадбанка.



В октябре 2014 года стал первым заместитель главы правления Укргазбанка. 26 декабря 2014 года Шевченко стал и.о. главы правления этого банка. С 28 мая 2015 года он — полноправный глава правления Укргазбанка.