«ДНР» на день откроет КПВВ «Еленовка» 17 июля

Боевики откроют КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд в пятницу, 17 июля. Об этом сообщили в «штабе по предупреждению коронавируса» при группировке «ДНР».



Пропуск через блокпост «ДНР» будет осуществляться с 9:00 до 18:00.



При этом попасть в отдельные районы Донецкой области смогут те, кто попал в списки «штаба ДНР».



Выпускать из ОРДЛО боевики будут людей, которые имеют регистрацию на подконтрольной Украине территории.

КПВВ «Еленовка» соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое». В предыдущий раз «ДНР» открыла этот пункт пропуска 13 июля.



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