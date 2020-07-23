В неподконтрольной украинским властям Горловке сегодня утром началось восстановление поврежденной обстрелами магистрали канала «Северский Донец — Донбасс». Об этом сообщает «совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня» группировки «ДНР».



Отмечается, что от украинской стороны были получены необходимые гарантии безопасности для проведения ремонта.



Вчера утром боевыми действиями были повреждены участки водонапорного трубопровода диаметром 2300 и 2100 мм от насосной станции третьего подъема канала «Северский Донец — Донбасс». Это привело к сокращению объемов подачи воды на неподконтрольной Украине части Донецкой области.



Канал «Северский Донец — Донбасс» является ключевым источником водоснабжения в регионе. Участки водопроводов неоднократно подвергались обстрелам.



Обычно стороны конфликта согласовывают «режим тишины» для проведения ремонта через специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.