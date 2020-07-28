Коронавирусом в ВСУ болеют 160 человек

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



«По состоянию на 10:00 28 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 160 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 579 человек, летальных случаев — 5», — говорится в сообщении.



Среди новых пациентов с COVID-19 четыре человека госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Западного региона и Военно-медицинский клинический центр Северного региона.



Остальные находятся на лечении дома в Киевской, Львовской, Житомирской и Ровенской областях. Состояние здоровья заболевших удовлетворительное.



Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 521 человек.