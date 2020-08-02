ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений «режим тишины» с начала перемирия

СММ ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня, начиная с полуночи 27 июля и по состоянию на 1 августа. Об этом сообщается в отчете миссии.



«С 00:01 27 июля и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 225 нарушений режима прекращения огня», — говорится в отчете.



В частности, за время действия перемирия СММ зафиксировала 44 взрыва, 1 пролетевший неопределенный боеприпас, а также 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия.



Кроме этого, в миссии сообщают о наличии оружия, размещенном в нарушение линий отвода, а также об ограничении свободы передвижения, в том числе, на КПВВ боевиков «Еленовка» в Донецкой области.

На Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.