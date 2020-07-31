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Резников объяснил, почему сводки штаба ООС по количеству обстрелов отличаются от данных ОБСЕ

31 июля 2020, 12:22

Резников объяснил, почему сводки штаба ООС по количеству обстрелов отличаются от данных ОБСЕ

Вице-премьер — министр по делам временно оккупированных территорий Алексей Резников пояснил, почему в сводках штаба операции Объединенных сил число нарушений режима прекращения огня на Донбассе значительно отличается от данных, которые указаны в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По данным штаба ООС, в первый день перемирия, 27 июля, было три обстрела. При этом СММ ОБСЕ в этот день насчитала 111 нарушений «режима тишины».

«Доклад наших военных дает одни цифры, а СММ ОБСЕ — другие цифры. Я спросил [у военных], почему у них сотня, а у нас один факт. Оказывается, есть выстрел стрелковым оружием очередью — он учитывается нашими военными как одно нарушение "режима тишины"», — рассказал Резников на брифинге во время визита в Донецкую область в четверг.

Он добавил, что, как ему пояснили военные, СММ ОБСЕ «по неизвестной никому технологии» считает количество выпущенных пуль. Вице-премьер добавил, что узнает подробности этой технологии подсчета у главы СММ ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

«Хочу напомнить, что на Донбассе есть так называемое перемирие, когда нет активных боевых действий, но есть нарушение "режима тишины"», — констатировал вице-премьер.

Он также напомнил, что, согласно договоренностям, в случае нарушения «режима тишины», должно быть проведено расследование, на основе которого будет выпущен доклад СММ ОБСЕ с пояснениями. «На сегодняшний день мы ждем пояснений», — добавил Резников.

По его словам, главное, что в результате перемирия нет напряжения на линии соприкосновения, а также убитых и раненых. «Надеюсь, что "режим тишины" войдет в привычку, а на единичные нарушения будет реакция», — резюмировал вице-премьер.

На Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.

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