Два корабля из Мариуполя могли пострадать при взрыве в Бейруте

В порту столицы Ливана Бейрута, где 4 августа произошел мощный взрыв, находятся два корабля из Мариуполя.



Об этом сообщил в Twitter сооснователь сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers Самир Мадани.



Сначала аналитик опубликовал информацию, что два корабля из Украины недавно прибыли в порт, «могли перевозить любой товар, в том числе и фейерверки».



Впоследствии Мадани удалил пост, извинился и сообщил, что судна, наоборот, вероятно пострадали и к взрыву не имеют никакого отношения. Он также отмечает, что на кораблях из Мариуполя, скорее всего, находилось зерно.



Насколько пострадали корабли и есть ли жертвы, пока не известно.



Момент взрыва:

В портовом районе Бейрута 4 августа произошел мощный взрыв. В городе оказались повреждены здания в радиусе 10 километров.



По предварительным данным, в результате взрыва погибли минимум 100 человек. Раненых более 4 тысяч человек.



Власти Ливана считают, что произошел из-за 2750 тонн аммиачной селитры, которые хранились на одном из складов.