Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Аваков в Италии заявил о недопустимости нахождения там «представительств Л-ДНР»

05 августа 2020, 14:58

Аваков в Италии заявил о недопустимости нахождения там «представительств Л-ДНР»

Министр внутренних дел Арсений Аваков во время встречи со своей итальянской коллегой Лучано Ламорджезе в Риме заявил о недопустимости деятельности так называемых представительств группировок «ДНР» и «ЛНР» в Италии.

Об том сообщает пресс-служба МВД Украины.

По словам Авакова, такие общественные организации не должны иметь официального дипломатического статуса, поскольку они могут быть привлечены к незаконной и террористической деятельности. В частности, к вербовке радикальных боевиков для участия в незаконных вооруженных формированиях на временно неподконтрольных территориях Украины.

Также украинское МВД передаст Италии информацию о 20 наемниках, воюющих на Донбассе. Аваков отметил, что уже три итальянца получили тюремные сроками за участие в боях на Донбассе на стороне «Л-ДНР».

Так называемые представительства «ДНР» есть в ряде европейских стран. Они не являются дипломатическими учреждениями и действуют как общественные организации. Например, в Италии «представительства ДНР» есть в Турине и Вероне.

Смотрите также:

ТЕГИ

Люди
Арсен Аваков
Организации
ДНР
Места
Италия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:07
Оппозиция «ДНР»: Фейк или разборки внутри ФСБ? ►
12:30
«ДНР» сообщила о 37 заболевших и одной смерти от коронавируса за сутки
11:13
В Луганске задержали сотрудника «Минтранса ЛНР» за получение взятки
09:09
«ЛНР»: Число инфицированных коронавирусом возросло до 616 человек
21:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:22
«ДНР» возобновляет «пожарные» проверки из-за сгоревших полей
11:48
«ДНР» сообщила о 44 заболевших и одном умершем из-за COVID-19 за сутки
09:56
«ДНР» решила затопить аварийный участок шахты из-за пожара
09:30
ОБСЕ зафиксировала движение поезда из ОРЛО в РФ
23:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 августа
20:00
«ЛНР» лишила свободы жителя Алчевска на 13 лет по обвинению в «госизмене»
15:31
В Горловке произошел сильный пожар в многоэтажке. При тушении нашли две мины
14:30
День открытого КПВВ под Донецком: ситуация на линии соприкосновения
14:26
«ЛНР» задержала жителя Алчевска, подозреваемого в ограблении финучреждения
11:04
«ЛНР»: Число заболевших коронавирусом возросло до 614 человек
все новости
16:43
На Луганщине пограничники задержали 14 нарушителей самоизоляции
16:13
Фокин определится со своим участием в ТКГ до конца недели
16:08
Украинские военные обвинили боевиков в продвижении под Зайцево во время перемирия
15:38
Правительство утвердило стратегию регионального развития на семь лет
15:19
«Укразализныця» ищет главного в схемах между проводниками и безбилетниками
14:58
Аваков в Италии заявил о недопустимости нахождения там «представительств Л-ДНР»
14:37
Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко обсудил передачу бойцов ЧВК «Вагнера»
14:20
В Северодонецке представили главу военно-гражданской администрации города
14:07
Оппозиция «ДНР»: Фейк или разборки внутри ФСБ? ►
13:55
Кабмин выделит деньги на жилье для 55 переселенцев
13:41
МВД передаст Италии сведения о еще 20 наемниках, воюющих на Донбассе
13:17
Торецк уже пять дней живет без водоснабжения из-за аварии в «серой зоне»
12:57
В «Центрэнерго» не согласны с формулой цены на уголь ДТЭК
12:55
Беспилотник ОБСЕ глушили на Луганщине
12:30
«ДНР» сообщила о 37 заболевших и одной смерти от коронавируса за сутки
все новости
ВИДЕО
Оппозиция «ДНР»: Фейк или разборки внутри ФСБ? ►
05 августа, 14:07
Силовики задержали захватчика банка в Киеве
03 августа, 14:56
Перемирие на Донбассе. Итоги первой недели ►
01 августа, 22:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция