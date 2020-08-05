Аваков в Италии заявил о недопустимости нахождения там «представительств Л-ДНР»

Министр внутренних дел Арсений Аваков во время встречи со своей итальянской коллегой Лучано Ламорджезе в Риме заявил о недопустимости деятельности так называемых представительств группировок «ДНР» и «ЛНР» в Италии.



Об том сообщает пресс-служба МВД Украины.



По словам Авакова, такие общественные организации не должны иметь официального дипломатического статуса, поскольку они могут быть привлечены к незаконной и террористической деятельности. В частности, к вербовке радикальных боевиков для участия в незаконных вооруженных формированиях на временно неподконтрольных территориях Украины.



Также украинское МВД передаст Италии информацию о 20 наемниках, воюющих на Донбассе. Аваков отметил, что уже три итальянца получили тюремные сроками за участие в боях на Донбассе на стороне «Л-ДНР».

Так называемые представительства «ДНР» есть в ряде европейских стран. Они не являются дипломатическими учреждениями и действуют как общественные организации. Например, в Италии «представительства ДНР» есть в Турине и Вероне.



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