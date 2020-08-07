Лукашенко: России не нужен Донбасс

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в том, что Украина не вернет контроль над Крымом и Донбассом в ближайшие десятилетия. Вместе с тем, он считает, что Донбасс не нужен России. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону



Отвечая на вопрос, вернет ли Россия Крым и Донбасс «при нашей жизни», Лукашенко сказал: «Конечно, нет».



«С Донбассом проще. Донбасс — пятое колесо в телеге, России абсолютно не нужно. Мне просто жаль тех людей, которые сегодня страдают на Донбассе. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события», — добавил Лукашенко.