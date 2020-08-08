В Донецкой области выявили еще 9 заболевших коронавирусом

За субботу, 8 августа, в Донецкой области выявили 9 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



В частности, диагноз подтвержден у четырех жителей Краматорска. По одному заболевшему COVID-19 выявлено в Славянске, Черкасской ОТГ, Доброполье, Мариуполе и Великоновоселковском районе.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины зафиксировано 975 заболевших коронавирусом. Их них 826 человек выздоровели, а 13 — умерли. На лечении остается 136 человек.