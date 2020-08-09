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Стали известны причины, по которым можно пересечь границу с Крымом

09 августа 2020, 17:02

Стали известны причины, по которым можно пересечь границу с Крымом

В отдельных случаях граждане смогут пересечь административную границу с Крымом, несмотря на решение Кабмина о временной приостановке работы пунктов пропуска. Об этом сообщает представительство президента Украины в АР Крым.

Перечень возможных гуманитарных оснований для пересечения КПВВ на время временного ограничения их работы:

— подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для вступления в ВУЗ;

— в случаях отсутствия регистрации места жительства, однако наличии других подтверждений проживания в Крыму/на подконтрольной Правительству территории;

— необходимости соблюдения принципа единства семьи;

— в случаях тяжелой болезни лица и необходимости пополнения запасов лекарств и/или получения медицинской помощи;

— в случаях смерти или тяжелой болезни близких родственников;

— в других случаях, когда есть основание полагать, что ситуация требует безотлагательного пересечения лицом административной границы в любом направлении (в том числе и в случаях политически мотивированного преследования со стороны оккупационных властей).

Решение о пересечении КПВВ в будут принимать пограничники по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что «представительство будет содействовать гражданам в получении такого решения».

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