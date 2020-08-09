Стали известны причины, по которым можно пересечь границу с Крымом

В отдельных случаях граждане смогут пересечь административную границу с Крымом, несмотря на решение Кабмина о временной приостановке работы пунктов пропуска. Об этом сообщает представительство президента Украины в АР Крым.



Перечень возможных гуманитарных оснований для пересечения КПВВ на время временного ограничения их работы:



— подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для вступления в ВУЗ;



— в случаях отсутствия регистрации места жительства, однако наличии других подтверждений проживания в Крыму/на подконтрольной Правительству территории;



— необходимости соблюдения принципа единства семьи;



— в случаях тяжелой болезни лица и необходимости пополнения запасов лекарств и/или получения медицинской помощи;



— в случаях смерти или тяжелой болезни близких родственников;



— в других случаях, когда есть основание полагать, что ситуация требует безотлагательного пересечения лицом административной границы в любом направлении (в том числе и в случаях политически мотивированного преследования со стороны оккупационных властей).



Решение о пересечении КПВВ в будут принимать пограничники по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Отмечается, что «представительство будет содействовать гражданам в получении такого решения».