На водоводе Горловка-Торецк нашли новые порывы

Специалисты «Воды Донбасса» обнаружили 4 порывы в различных местах водопровода Горловка-Торецк. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Отмечается, что сейчас водоснабжение Торецка и близлежащих населенных пунктов производится в достаточном объеме. Однако устранение порывов позволит улучшить водоснабжение.



Предварительно проведение ремонтных работ запланировано на утром 13 августа.

1 августа произошла авария на водоводе Горловка-Торецк в «серой зоне». Местные жители были без водоснабжения почти неделю. Воду поставляли спасатели по графику. 6 августа ремонтные бригады завершили работы на водоводе.