Штаб ООС рассказал об одном нарушении «режима тишины» за сутки

В понедельник, 10 августа, пророссийские боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Одна вражеская провокация из стрелкового оружия был зафиксирована у Красногоровки. Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», — говорится в сообщении.



Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.



С начала текущих суток, 11 августа, на всех своих участках ответственности украинская сторона обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.