На Донетчине ожидает суда группировка, похитившая и пытавшая ветерана АТО

В суд направлен обвинительный акт в отношении четырех человек, которые в Покровске похитили и пытали 21-летнего ветерана АТО. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.



Подозреваемые похитили ветерана АТО, чтобы заставить его вступить в криминальную группировку. Это произошло 15 мая. Злоумышленники напали на экс-бойца в присутствии двух его родных, вывезли в неизвестном направлении, где жестоко пытали. После этого мужчину выбросили возле места, где похитили.



Организатор и трое сообщников преступления находятся под стражей.



Все четверо обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.127 (пытки), ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) через ч.2 ст.128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы.



На момент задержания организатор преступления — 28-летний житель Покровска, обвинялся в убийстве человека и ждал приговора суда. По этому делу его приговорили к 9 годам лишения свободы.