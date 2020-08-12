Минюст наймет юристов по искам «Украина против России»

Кабинет министров разрешил Министерству юстиции закупить юридические услуги в делах по искам «Украина против России» относительно конфликта на Донбассе. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.



Отмечается, что это решение принято с целью «надлежащей защиты прав и интересов» Украины в Европейском суде по правам человека.



Иски против России были поданы в связи «с временной оккупацией ею украинской территории и другими противоправными действиями со стороны государства-агрессора».