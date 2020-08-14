«Желтая» зона карантина: в Киева назвали ограничения, которые введут с 17 августа

С понедельника, 17 августа, в Киеве ужесточаются карантинные ограничения, поскольку столица оказалась в «желтой» зоне эпидемической опасности. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



Такое решение приняла государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, так как заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%, и составляет сегодня 52,2%.



С 17 августа в Киеве будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты— масок;

нахождение на улицах без документов, удостоверяющих личность;

запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 м 2 площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе; организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 метра, если участники размещены стоя;

заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;

общественный транспорт — трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси — осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

Кличко также сообщил, что Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения пациентов с COVID-19.

С 1 августа в Украине были введены новые правила адаптивного карантина. Регионы поделили на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. 12 августа Кабмин частично изменил критерии определения зон карантина.