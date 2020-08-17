Кравчук: Политическая часть «Минска» реализуется после установления режима «тишины» по всей линии фронта

Украина перейдет к выполнению политической части Минских договоренностей после установления режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук в интервью «Сегодня».



На вопрос о том, сколько режим прекращения огня должен сохраняться, чтобы перейти к политическому блоку «Минска», он ответил: «Когда огонь прекратится не в отдельных местах, где сосредоточены силы, а по всей "границе", либо на всей линии разграничения».



«Там (в Минских соглашениях) написано — всеобъемлющая тишина и бессрочное перемирие. Если это будет выполнено, тогда мы скажем, что переходим к следующему. Но параллельно мы будем предлагать и задействовать различные формы, чтобы жители, граждане Украины, которые живут на неподконтрольной Украине территории, видели, что Украина действует последовательно и системно, и будет отстаивать и вымащивать дорогу к миру», — сказал Кравчук.

Политический блок Минских договоренностей предусматривает предоставление отдельным районам Донбасса «особого статуса», проведение выборов на этих территориях и амнистию участникам конфликта.



На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.