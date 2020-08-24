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Германия не исключила отравление российского оппозиционера Навального

24 августа 2020, 15:49

Германия не исключила отравление российского оппозиционера Навального

Правительство Германии считает, что российского оппозиционера Алексея Навального с «большой вероятностью» отравили, поэтому он нуждается в личной охране. Об этом на пресс конференции в понедельник, 24 августа, заявил представитель немецкого правительства Штефен Зайберт, передает DW.

«Мы имеем дело с пациентом, который с большой вероятностью был отравлен», — сказал Зайберт. Он также указал, что в современной истории России существуют примеры такого отравления, а потому «мир очень серьезно воспринимает это подозрение».

Также, по словам представителя немецкого правительства, по подозрению на отравление Навального ему должны обеспечить личную охрану.

Напомним, утром 22 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального доставили в клинику «Шарите» в Берлине из российской Омска. Там он лежал в бессознательном состоянии после того, как ему стало плохо во время перелета.

Российские врачи в Омске, которые лечили Навального, отрицали версию об отравлении политика, сойдясь на предварительном диагнозе — нарушение обмена веществ. Зато окружение Навального считает, что так ему хотели отомстить за обличительную антикоррупционную деятельность.

Алексей Навальный — российский оппозиционный политик и блогер, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. C ноября 2013 года возглавляет Центральный совет политической партии «Россия будущего». Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», основной деятельностью которого были расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти.

В октябре 2019 года российский Минюст внес ФБК в список иностранных агентов. А 20 июля 2020 года Алексей Навальный заявил о ликвидации фонда как юридического лица, и переносе его на другое юридическое наименование. Причиной ликвидации стал иск от компании «Московский школьник» из-за расследования о питании в школах российской столицы. Согласно иску, ФБК, юрист фонда Любовь Соболь и сам Навальный должны были выплатить около 88 миллионов рублей ($1,2 млн) — каждый по около 29 млн рублей ($400 тысяч).

Он также принимал участие в выборах мэра Москвы 2013 года, тогда победил Сергей Собянин от правящей партии «Единая Россия», Навальный занял второе место с 27% голосов. К президентским выборам в России в 2018 году его не допустили.

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