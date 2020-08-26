По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 августа

Ситуация с распространением Covid-19

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 670 случаев инфицирования коронавирусом. Кроме того, 584 ранее заболевших выздоровели, а 36 — умерли. За все время пандемии в Украине зарегистрировано 110 085 случаев COVID-19. Из них выздоровели 54 454, умерли с начала пандемии 2 354 человек.



На подконтрольной части Донецкой области за минувшие сутки выявили 18 новых случаев. С начала исследований в области известно о 1 258 заболевших. Из них на лечении находятся 312 пациентов, 928 — выздоровели, 18 — умерли.



В Луганской области зарегистрировано 12 новых случаев COVID-19. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 257 человека. Из них 163 уже выздоровели, а двое — скончались.



Так называемый «минздрав» группировки «ДНР» за минувшие сутки зарегистрировал 36 заболевших коронавирусом. Пятеро ранее заболевших скончались — женщины в возрасте от 70 до 91 года. За все время пандемии «ДНР» подтверждает 2 400

случаев COVID-19. Из них выписаны 1 185 человека, а умерли — 135.



В отдельных районах Луганской области общее число заболевших увеличилось до 651. Утверждается, что 607 человек уже выздоровели. С начала пандемии группировка «ЛНР» зарегистрировала 17 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.





Политика



Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется, что перенесенная встреча советников лидеров государств «нормандской четверки» состоится до 10 сентября.



В Верховной Раде создадут рабочую группу или временную специальную комиссию для наработки законодательства, которое касается мирного процесса урегулирования конфликта на Донбассе и Минских соглашений.



Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны пройти по специальному закону, но сейчас там нет условий для их проведения.



Общество



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин частично изменил порядок выезда на подконтрольную Украине территорию. Теперь гражданам, зарегистрированным на подконтрольной территории Украины» с 25 августа не нужно иметь разрешение для выезда с подконтрольной «штаба» группировки.



Боевые действия



Миссия ОБСЕ зафиксировала строительство новых траншей с обеих сторон линии соприкосновения. В Донецкой области возле населенных пунктов Зализне (ранее Артемово), Пищевик, Нижнее Лозовое, Александровка. В Луганской - у населенного пункта Золотое-4, Новотошковское, Голубовское.

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