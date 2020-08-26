Резников: Для выборов в ОРДЛО нужен отдельный закон

Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны пройти по специальному закону, но сейчас там нет условий для их проведения. Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина».



«Парламент Украины должен принять соответствующий отдельный закон о выборах досрочных в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины и в соответствии с этим законом там должны и могут быть проведены выборы», — сказал Резников.



Министр напомнил, что о принятии специального законопроекта о выборах в ОРДЛО говорится в комплексе мероприятий Минских соглашений, в том числе и в законе об особенностях местного самоуправления.



Он подчеркнул, что постановление Верховной Рады о местных выборах регулирует проведение выборов на территории подконтрольной правительству Украины.



«Это разные абсолютно документы правового характера с разными юридическими последствиями», — сказал вице-премьер.



В то же время, по его словам, выборы в ОРДЛО можно будет проводить только после того, как с этой территории будут выведены иностранные войска, пройдут разоружение, демилитаризация, будут выведены все незаконные вооруженные формирования.

В Верховной Раде создадут рабочую группу или временную специальную комиссию для наработки законодательства, которое касается мирного процесса урегулирования конфликта на Донбассе и Минских соглашений.