ДТЭК задолжал государству более 100 млн гривен за аренду шахт «Добропольеугля»

Энергохолдинг Рината Ахметова ДТЭК задолжал государству более 100 млн гривен за аренду целостного имущественного комплекса ГП «Добропольеуголь». Об этом «Новому времени» сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества.



В ФГИУ отметили, что сумма месячной аренды за шахты «Добропольеугля» составляет 18,3 млн гривен.



«При этом, арендная плата не выплачивается арендатором с марта 2020 г. Сейчас существует задолженность по аренде на сумму более 100 млн грн.», — сообщили в ведомстве.



ДТЭК арендовал «Добропольеуголь» при президентстве Януковича в 2010 году. Холдинг будет распоряжаться имуществом госпредприятия до 22 декабря 2059 года.



В 2019 году государство получило от ДТЭК более 177 млн гривен за аренду «Добропольеугля».



В Фонде госимущества сообщили, что сейчас есть инициатива арендатора по досрочному завершению аренды ГП «Добропольеуголь», которая была сформирована и направлена в адрес премьер-министра Украины.

Ранее ДТЭК предложил премьер-министру Денису Шмыгалю создать на базе государственного ПАО «Центрэнерго» единый топливно-энергетический комплекс, куда войдут 10 самых эффективных госшахт. В их числе — 5 шахт ГП «Добропольеуголь».



Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль поручил отработать вопрос объединения ПАО «Центрэнерго» с государственными угледобывающими предприятиями, в том числе с ГП «Добропольеуголь».