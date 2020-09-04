«ДНР» перекроет центр Донецка 8 сентября

Движение транспорта в центральной части Донецка будет ограничено 8 сентября с 15:00 в связи празднованием Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских войск. Об этом сообщает «МВД» группировки «ДНР».



Ограничения коснутся таких участков дорог:



— ул. Артема — от пр. Богдана Хмельницкого до пр. 25-летия РККА;

— ул. Постышева — от пр. 25-летия РККА до пр. Театральный;

— бул. Пушкина — от бул. Шевченко до пр. Комсомольский;

— пр. Маяковского — от ул. Артема до ул. Постышева;

— пр. Комсомольский — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

— пр. Гринкевича — от ул. Университетская до ул. Артема;

— пр. Гурова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

— пр. Театральный — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

— бул. Шевченко — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев.



В этом году «ДНР» сделала День освобождения Донбасса выходным днем. Вечером состоится концерт российского певца Григория Лепса на площади Ленина.



В конце августа «ДНР» сняла карантинные ограничение на проведение массовых мероприятий на улице.