Глава МИД Украины допустил перенос переговоров ТКГ из Минска

Насущной необходимости переносить переговоры Трехсторонней контактной группы из Минска на данный момент, однако она может появиться в «любой момент». Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода».



По его словам, на ситуацию в Беларуси нужно смотреть комплексно, учитывая как присуствие в стране российских войск, так и другие факторы.



«Могут быть и другие события, которые сделают Минск более неприемлемым для размещения там платформ, минской переговорной площадки. Разные: и гуманитарного, и политического, и правозащитного характера, и связанные с разведкой и безопасностью», — пояснил Кулеба.



С весны переговоры ТКГ проходят в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после выборов президента страны. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко, его оппоненты заявляют о фальсификациях.



Силовики задерживают протестующих и применяют к ним насилие. Эксперты ООН задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с задержанными.