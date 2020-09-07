В ГСЧС рассказали о ситуации с пожарами в Луганской области

В Новоайдарском и Станично-Луганском районе продолжаются работы по тушению отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки. Угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.



По сообщению спасателей, возгорание сухой травы, валежника и лесных насаждений между с. Лобачево Новоайдарского района и с. Айдар Станично-Луганского района, возникшее 4 сентября, локализован.



По состоянию на 7.00 7 сентября вблизи с.Лобачево открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки.



Всего на территории области к тушению пожаров привлечены 359 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС 291 человек — личного состава и 67 единиц техники.