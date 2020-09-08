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«Извинились и отправили на родину». Лукашенко рассказал подробности задержания «вагнеровцев»

08 сентября 2020, 21:56

«Извинились и отправили на родину». Лукашенко рассказал подробности задержания «вагнеровцев»

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не выдал бы задержанных боевиков частной военной компании «Вагнера» Киеву. Он также рассказал, что задержанным в Минске россиянам были принесены извинения, прежде чем они вернулись на родину.

Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который участвовал в интервью с Лукашенко.

Кроме этого на сайте радиостанции появился отрывок из интервью.

«Я отправил своего сына (старшего сына президента Виктора Лукашенко, - ерд.), который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали», - говорится в отрывке интервью.

В интервью Лукашенко рассказал, что ему поступила информация с границы между Россией и Балерусью, что на территорию республики заезжает автобус, в котором сидят 33 человека. При этом, президент сообщил, что изначально у спецслужб была информация, что один из находившихся в автобусе - уроженец Гомельской области - поехал навестить своих родных.

По его словам, Беларусь располагала информацией, что россияне должны были лететь в Стамбул.

«При этом мы знаем, что они ехали по трассе и не свернули в минский аэропорт, потом они эти билеты сожгли», - добавил Лукашенко.

14 августа Беларусь передала России задержанных в июле наемников частной военной компании «Вагнера». Экстрадиции 28-ми из них Украина добивалась в связи с обвинениями, касающимися участия боевиков ЧВК в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР/ЛНР».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Беларуси странным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях.

ТЕГИ

Люди
Александр Лукашенко
Организации
ЧВК Вагнера

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