«Извинились и отправили на родину». Лукашенко рассказал подробности задержания «вагнеровцев»

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не выдал бы задержанных боевиков частной военной компании «Вагнера» Киеву. Он также рассказал, что задержанным в Минске россиянам были принесены извинения, прежде чем они вернулись на родину.



Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который участвовал в интервью с Лукашенко.



Кроме этого на сайте радиостанции появился отрывок из интервью.



«Я отправил своего сына (старшего сына президента Виктора Лукашенко, - ерд.), который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали», - говорится в отрывке интервью.



В интервью Лукашенко рассказал, что ему поступила информация с границы между Россией и Балерусью, что на территорию республики заезжает автобус, в котором сидят 33 человека. При этом, президент сообщил, что изначально у спецслужб была информация, что один из находившихся в автобусе - уроженец Гомельской области - поехал навестить своих родных.



По его словам, Беларусь располагала информацией, что россияне должны были лететь в Стамбул.



«При этом мы знаем, что они ехали по трассе и не свернули в минский аэропорт, потом они эти билеты сожгли», - добавил Лукашенко.

14 августа Беларусь передала России задержанных в июле наемников частной военной компании «Вагнера». Экстрадиции 28-ми из них Украина добивалась в связи с обвинениями, касающимися участия боевиков ЧВК в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР/ЛНР».



Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Беларуси странным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях.



