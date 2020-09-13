Беспилотник ОБСЕ обстреляли во время пролета над позициями боевиков

Беспилотник СММ ОБСЕ глушили и обстреливали во время пролета вблизи подконтрольного властям Гранитного в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Наблюдатели осуществляли запуск БПЛА 11 сентября.



Сперва беспилотник подвергся воздействию помех сигналу GPS. Затем наблюдатели услышали 7 выстрелов из стрелкового оружия по БПЛА, который на тот момент пролетал вблизи передовых позиций боевиков.



Команда СММ благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район.

10 сентября миссии ОБСЕ потеряла управление над беспилотником из-за помех сигналу, когда тот пролетал над районами вблизи Шумов на Донетчине.