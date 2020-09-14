В Раду хотят пригласить Резникова, чтобы обсудить Донбасс

Депутатская фракция «Слуги народа» предлагает пригласить вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова на заседание Верховной Рады. Об этом сообщил во время согласительного совета первый заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко.



Ожидается, что Резникова заслушают во время часа вопросов правительству в пятницу, 18 сентября.



«Хотелось бы поддержать инициативу пригласить господина вице-премьера по вопросам оккупации Резникова, чтобы получить и ответы о текущей ситуации в ТКГ и вообще в отношении мирных переговоров. А также получить ответы по ситуации и с эпидемиологической ситуацией на оккупированных территориях», — сказал Корниенко.

Участники внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы 9 сентября договорились о совместном инспектировании в районе поселка Шумы под Горловкой. Однако его отменили.



Украинская сторона и группировка «ДНР» обвинили в срыве инспектирования друг друга. Также Киев предложил провести в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительные консультации из-за случившегося.



Резников принял участие во встрече советников лидеров Нормандского формата 11 сентября в Берлине.